Полгода за решёткой: чемпиону мира по футболу Эрнандесу грозит тюремный срок за совместный рейс со своей девушкой

Суд обязал защитника сборной Франции и «Баварии» Лукаса Эрнандеса вернуться в Мадрид для отбытия шестимесячного тюремного срока. Он должен понести наказание за нарушение запрета на приближение к своей девушке, с которой летел на одном самолёте из отпуска. Эпизод произошёл ещё в середине 2017-го, а запрет был наложен в начале того же года из-за домашнего насилия, в котором виновными признали как самого Эрнандеса, так и его девушку.

Спустя всего несколько дней после победы сборной Франции в Лиге наций стало известно, что один из её игроков в ближайшее время должен оказаться в тюрьме. Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес приговорён к шестимесячному заключению за нарушение судебного запрета и должен в ближайшее время явиться в Мадрид на слушание.

Тревожную для многих любителей футбола информацию опубликовало испанское издание AS. В его распоряжении оказалось постановление суда в Мадриде, рассматривавшего апелляцию Эрнандеса на решение о заключении футболиста в тюрьму на полгода. Апелляция была отклонена, и теперь он должен лично явиться в суд 19 октября. На этом заседании будет рассматриваться вопрос о том, где 25-летний спортсмен будет отбывать наказание.

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Проблемы Эрнандеса с законом начались ещё в начале 2017 года, когда он выступал за мадридский «Атлетико» и молодёжную сборную Франции. 3 февраля он был задержан полицией по подозрению в нападении на свою подругу Амелию де ла Осу. По данным Sport.es, стычка между ними произошла рано утром, когда футболист вернулся домой. Когда де ла Оса села к нему в машину, они подрались и нанесли друг другу травмы. Кроме того, девушка поцарапала ключами автомобиль.

Прокуратура тогда запросила для Эрнандеса семь месяцев тюрьмы за домашнее насилие, а для де ла Осы в общей сложности шесть месяцев за насилие и порчу имущества. К тому времени стороны уже примирились, не требовали компенсации и просили оправдания друг для друга. Тем не менее уголовный суд Мадрида приговорил их к 31 дню общественных работ и запретил им приближаться друг к другу на расстояние менее 500 метров.

Однако этот случай не повлиял на отношения молодых людей, и они продолжили встречаться. В июне они вместе улетели в отпуск на Багамы, а издание Cotilleo даже сообщило, что пара поженилась в Лас-Вегасе. Тем не менее судебный запрет на приближение друг к другу продолжал действовать, и когда Эрнандес и де ла Оса вернулись в Мадрид, футболист был арестован прямо в аэропорту и провёл одну ночь в тюрьме. Подруга смогла избежать такой участи, так как формально она ещё не была уведомлена о вступлении запрета в силу. Как утверждают в AS, к футболисту тоже не было бы претензий, если бы он полетел с девушкой разными рейсами.

Эрнандес был обвинён в нарушении судебного запрета на приближение. Прокуратура потребовала для него один год тюремного заключения и нового запрета на приближение к собственной жене. Дело рассматривалось вплоть до декабря 2019-го.

За это время Эрнандес успел дебютировать в составе сборной Франции и выиграть с ней чемпионат мира, а вскоре после этого стать отцом — у него и де ла Осы родился сын Мартин. Правда, спустя несколько месяцев пара всё-таки рассталась. Летом 2019 года футболист перешёл из «Атлетико» в «Баварию», которую представляет до сих пор.

После всех этих событий суд всё-таки вынес свой приговор и признал Эрнандеса виновным в нарушении запрета на приближение к де ла Осе. Спортсмену было назначено наказание в виде шестимесячного тюремного заключения, однако решение не вступило в силу сразу же. Эрнандес подал апелляцию, рассмотрение которой заняло ещё почти два года. Только теперь, когда и она была отклонена, игроку сборной Франции было предписано явиться обратно в Испанию для отбытия наказания.

Иронично, что об очередном решении суда стало известно через несколько дней после того, как состоялся финал Лиги наций с участием национальных команд Франции и Испании. Подопечные Дидье Дешама одержали в нём победу со счётом 2:1. Эрнандес в том матче не вышел на поле, но играл в полуфинале.

Хотя в решении суда Мадрида прямо указано, что футболист уже должен на следующей неделе начать отбывать наказание, пока что для него остаётся надежда остаться на свободе. Как сообщает AS, у Эрнандеса остаётся ещё право на апелляцию, но для её рассмотрения он должен будет прибыть в Испанию 19 октября. Есть вероятность, что он всё-таки избежит тюремного заключения либо пробудет под стражей всего несколько дней и будет отпущен на свободу. Уже 20-го числа у «Баварии» запланирован выездной матч Лиги чемпионов с «Бенфикой».