The Times: Холанд является главной трансферной целью «Манчестер Сити»

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«Манчестер Сити» хочет приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда по завершении нынешнего сезона.
The Times: Холанд является главной трансферной целью «Манчестер Сити»
  • © AP Photo/Martin Meissner

Об этом сообщает The Times. По информации источника, в январе представители английского клуба встретятся с агентом футболиста Мино Райолой, чтобы обсудить потенциальный трансфер. Шансы на переход увеличиваются, потому что отец футболиста Альф-Инге Холанд выступал за «Сити» с 2000 по 2003 год.

В нынешнем сезоне норвежский нападающий провёл пять матчей за дортмундцев, забил семь мячей и трижды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что ряд инвестиционных фондов предлагает «Барселоне» помощь в покупке Холанда.

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