The Times: Холанд является главной трансферной целью «Манчестер Сити»
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Об этом сообщает The Times. По информации источника, в январе представители английского клуба встретятся с агентом футболиста Мино Райолой, чтобы обсудить потенциальный трансфер. Шансы на переход увеличиваются, потому что отец футболиста Альф-Инге Холанд выступал за «Сити» с 2000 по 2003 год.
В нынешнем сезоне норвежский нападающий провёл пять матчей за дортмундцев, забил семь мячей и трижды ассистировал партнёрам.
Ранее сообщалось, что ряд инвестиционных фондов предлагает «Барселоне» помощь в покупке Холанда.