The Times: Холанд является главной трансферной целью «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» хочет приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда по завершении нынешнего сезона.

Об этом сообщает The Times. По информации источника, в январе представители английского клуба встретятся с агентом футболиста Мино Райолой, чтобы обсудить потенциальный трансфер. Шансы на переход увеличиваются, потому что отец футболиста Альф-Инге Холанд выступал за «Сити» с 2000 по 2003 год.

В нынешнем сезоне норвежский нападающий провёл пять матчей за дортмундцев, забил семь мячей и трижды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что ряд инвестиционных фондов предлагает «Барселоне» помощь в покупке Холанда.