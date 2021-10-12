Sport.es: ряд инвестиционных фондов предлагает «Барселоне» помощь в покупке Холанда

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У «Барселоны» есть предложения от ряда инвестиционных фондов, которые готовы помочь клубу в приобретении форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Sport.es: ряд инвестиционных фондов предлагает «Барселоне» помощь в покупке Холанда
  • Reuters

Об этом сообщает Diario Sport. По информации источника, серьёзным препятствием для этого трансфера могут остаться высокие запросы 21-летнего норвежца по зарплате.

Контракт Холанда с дортмундским клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Бундеслиги норвежец провел пять матчей, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее был назван список из 30 кандидатов на премию лучшему футболисту мира «Золотой мяч».

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