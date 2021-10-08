Назван список 30 кандидатов на премию лучшему футболисту мира «Золотой мяч»

В список 30 номинантов на премию лучшему футболисту мира «Золотой мяч» по версии французского журнала France Football вошли португалец Криштиану Роланду, аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар.

Об этом сообщается на France Football.

Полностью список кандидатов выглядит следующим образом:

Сесар Аспиликуэта («Челси»), Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Браим Диас («Реал»), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия»), Жоржиньо («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Н'Голо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Махрез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (ПСЖ), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мейсон Маунт («Челси»), Неймар (ПСЖ), Педри («Барселона»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Луис Суарес («Атлетико»).

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже. Последним его обладателем стал Месси.

Ранее сообщалось, что доктор математических наук Том Кроуфорд из Оксфордского университета вывел формулу для определения лучшего футболиста в истории.