Математик из Оксфорда доказал, что Роналду является лучшим футболистом в истории

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Доктор математических наук Том Кроуфорд из Оксфордского университета вывел формулу для определения лучшего футболиста в истории.
Математик из Оксфорда доказал, что Роналду является лучшим футболистом в истории
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, математик изучил игроков, которые не менее двух раз выигрывали «Золотой мяч».

В качестве исключения в список попали некоторые легендарные футболисты.

Кроуфорд определил формулу, в которой учитываются победы в национальных и международных соревнованиях, индивидуальные награды, голы за клубы и национальные команды, а также количество баллов в голосовании за «Золотой мяч».

По этой формуле лучшим футболистом в истории стал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Второе место занял игрок «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Третьим стал бывший футболист сборной Бразилии Пеле.

Ранее Роналду назвал Месси величайшим футболистом, против которого играл.

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