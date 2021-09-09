Математик из Оксфорда доказал, что Роналду является лучшим футболистом в истории
- Reuters
Как сообщает Daily Mail, математик изучил игроков, которые не менее двух раз выигрывали «Золотой мяч».
В качестве исключения в список попали некоторые легендарные футболисты.
Кроуфорд определил формулу, в которой учитываются победы в национальных и международных соревнованиях, индивидуальные награды, голы за клубы и национальные команды, а также количество баллов в голосовании за «Золотой мяч».
По этой формуле лучшим футболистом в истории стал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Второе место занял игрок «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси.
Третьим стал бывший футболист сборной Бразилии Пеле.
Ранее Роналду назвал Месси величайшим футболистом, против которого играл.