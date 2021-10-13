Защитник «Баварии» Лукас приговорён к шести месяцам тюрьмы

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Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес приговорён к шестимесячному тюремному заключению.
Защитник «Баварии» Лукас приговорён к шести месяцам тюрьмы
  • Reuters

Футболист нарушил запрет приближаться к своей жене Амелии Осса Льоренте, которую он жестоко избил в 2017 году. Тогда Эрнандес выступал за мадридский «Атлетико».

Несмотря на то что пара помирилась, суд оставил в силе запрет на приближение к девушке ближе чем на 500 м. Футболист и Амелия даже успели пожениться.

По сообщению AS, Эрнандес уже подал апелляцию на решение, рассмотрение которой состоится 19 октября. Он обязан лично присутствовать на процессе.

Ранее Туллио Тинти, агент Андреа Пирло, прокомментировал информацию об интересе каталонской «Барселоны» к своему клиенту.

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