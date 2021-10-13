Защитник «Баварии» Лукас приговорён к шести месяцам тюрьмы

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес приговорён к шестимесячному тюремному заключению.

Футболист нарушил запрет приближаться к своей жене Амелии Осса Льоренте, которую он жестоко избил в 2017 году. Тогда Эрнандес выступал за мадридский «Атлетико».

Несмотря на то что пара помирилась, суд оставил в силе запрет на приближение к девушке ближе чем на 500 м. Футболист и Амелия даже успели пожениться.

По сообщению AS, Эрнандес уже подал апелляцию на решение, рассмотрение которой состоится 19 октября. Он обязан лично присутствовать на процессе.

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