Агент Пирло: скоро могут начаться переговоры с «Барселоной»

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Агент Андреа Пирло Туллио Тинти прокомментировал информацию об интересе каталонской «Барселоны» к своему клиенту.
Агент Пирло: скоро могут начаться переговоры с «Барселоной»
  • Reuters

«На мой взгляд, Андреа сделал всё, что мог, в «Ювентусе». Тем более, это был его первый год в качестве тренера. Что касается информации о «Барселоне», на данный момент переговоров нет. Скоро они могут начаться», — цитирует Тинти Tuttomercatoweb.

42-летний специалист тренировал туринский «Ювентус» с 2020 по 2021 год. В качестве футболиста он выступал за клуб с 2011 по 2015 год. В общей сложности Пирло провёл за «Ювентус» 120 матчей, в которых забил 16 мячей.

В настоящий момент главным тренером «Барселоны» является Рональд Куман.

Ранее сообщалось, что ряд инвестиционных фондов предлагает «Барселоне» помощь в покупке Холанда.

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