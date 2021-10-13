Daily Mail: клубы АПЛ выступили против покупки «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии
- Reuters
Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, английские клубы выступили против сделки. Среди наиболее активных противников называют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Недовольство клубов вызвано тем, что в АПЛ появится новый серьёзный претендент на место в зоне Лиги чемпионов.
Накануне инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за £300 млн. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» интересуется форвардом «Челси» Вернером.