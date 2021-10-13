Daily Mail: клубы АПЛ выступили против покупки «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) провели экстренное собрание, на котором обсудили покупку «Ньюкасла» фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, английские клубы выступили против сделки. Среди наиболее активных противников называют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Недовольство клубов вызвано тем, что в АПЛ появится новый серьёзный претендент на место в зоне Лиги чемпионов.

Накануне инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за £300 млн. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» интересуется форвардом «Челси» Вернером.