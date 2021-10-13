Daily Mail: клубы АПЛ выступили против покупки «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии

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Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) провели экстренное собрание, на котором обсудили покупку «Ньюкасла» фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии.
Daily Mail: клубы АПЛ выступили против покупки «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, английские клубы выступили против сделки. Среди наиболее активных противников называют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Недовольство клубов вызвано тем, что в АПЛ появится новый серьёзный претендент на место в зоне Лиги чемпионов.

Накануне инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за £300 млн. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» интересуется форвардом «Челси» Вернером.

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