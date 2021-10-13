Источник: «Ньюкасл» интересуется форвардом «Челси» Вернером

Короткая ссылка
«Ньюкасл» проявляет интерес к нападающему лондонского «Челси» Тимо Вернеру.
Источник: «Ньюкасл» интересуется форвардом «Челси» Вернером
  • © AP Photo/Boris Grdanoski

Об этом в своём Twitter сообщает журналист Кристиан Фальк. По информации источника, новые владельцы из Саудовской Аравии планируют серьёзно усилить состав клуба. Также отмечается, что интересы 25-летнего немца представляет агентство, которое также работает с защитником «Ньюкасла» Фабианом Шером.

Вернер перешёл в «Челси» из «Лейпцига» летом 2020 года за £47,5 млн. Его контракт рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне немец забил один мяч в шести матчах чемпионата Англии. 

Ранее сообщалось, что Брюс будет уволен с поста главного тренера «Ньюкасла».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить