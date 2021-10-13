Источник: «Ньюкасл» интересуется форвардом «Челси» Вернером

«Ньюкасл» проявляет интерес к нападающему лондонского «Челси» Тимо Вернеру.

Об этом в своём Twitter сообщает журналист Кристиан Фальк. По информации источника, новые владельцы из Саудовской Аравии планируют серьёзно усилить состав клуба. Также отмечается, что интересы 25-летнего немца представляет агентство, которое также работает с защитником «Ньюкасла» Фабианом Шером.

Вернер перешёл в «Челси» из «Лейпцига» летом 2020 года за £47,5 млн. Его контракт рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне немец забил один мяч в шести матчах чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Брюс будет уволен с поста главного тренера «Ньюкасла».