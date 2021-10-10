The Mirror: Брюс будет уволен с поста главного тренера «Ньюкасла»

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Главный тренер клуба элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл» Стив Брюс в ближайшее время будет уволен с поста наставника команды.
The Mirror: Брюс будет уволен с поста главного тренера «Ньюкасла»
  • AP

«Ньюкасл» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги примет на своём поле «Тоттенхэм» 17 октября. Руководить командой в этой игре будет Грэм Джонс. Имя нового главного тренера будет названо через несколько недель», — сообщает The Mirror.

Напомним, что государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии стал новым владельцем «Ньюкасла». 

Фонд будет владеть 100% акций английского клуба. Сумма сделки по покупке команды составила £305 млн.

«Ньюкасл» по итогам семи туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ. В сезоне-2021/22 команда набрала три очка, сыграв три матча вничью.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» претендует на игрока «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.

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