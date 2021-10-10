The Mirror: Брюс будет уволен с поста главного тренера «Ньюкасла»
- AP
«Ньюкасл» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги примет на своём поле «Тоттенхэм» 17 октября. Руководить командой в этой игре будет Грэм Джонс. Имя нового главного тренера будет названо через несколько недель», — сообщает The Mirror.
Напомним, что государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии стал новым владельцем «Ньюкасла».
Фонд будет владеть 100% акций английского клуба. Сумма сделки по покупке команды составила £305 млн.
«Ньюкасл» по итогам семи туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ. В сезоне-2021/22 команда набрала три очка, сыграв три матча вничью.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» претендует на игрока «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.