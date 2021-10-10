Источник: «Ювентус» и «Ньюкасл» претендуют на игрока МЮ ван де Бека

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может покинуть клуб в следующее трансферное окно.

Об этом сообщает в Twitter журналист Николо Скира. По информации источника, на 24-летнего нидерландца претендует «Ювентус», который намерен арендовать игрока в январе с возможностью выкупа. Также полузащитником интересуется «Ньюкасл».

В текущем сезоне футболист сыграл три матча во всех соревнованиях, но не отметился результативными действиями. Контракт ван де Бека с МЮ действует до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим игроком АПЛ по итогам сентября.