Источник: «Ювентус» и «Ньюкасл» претендуют на игрока МЮ ван де Бека
Об этом сообщает в Twitter журналист Николо Скира. По информации источника, на 24-летнего нидерландца претендует «Ювентус», который намерен арендовать игрока в январе с возможностью выкупа. Также полузащитником интересуется «Ньюкасл».
В текущем сезоне футболист сыграл три матча во всех соревнованиях, но не отметился результативными действиями. Контракт ван де Бека с МЮ действует до 2025 года.
Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим игроком АПЛ по итогам сентября.