Агуэро отметился голом в дебютном матче за «Барселону»

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Нападающий каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро отметился дебютным голом за сине-гранатовых в первом матче.
Агуэро отметился голом в дебютном матче за «Барселону»
  • Reuters
  • © Albert Gea

В товарищеском матче с «Корнельей» из Сегунды Б Агуэро забил мяч. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Матч был организован для футболистов, которые не получили вызовы в национальные команды.

Напомним, что летом Агуэро перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Он ещё не выступал за клуб в официальных матчах из-за травмы.

Ранее агент Андреа Пирло Туллио Тинти прокомментировал информацию об интересе каталонской «Барселоны» к своему клиенту.

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