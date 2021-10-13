Агуэро отметился голом в дебютном матче за «Барселону»
- Reuters
- © Albert Gea
В товарищеском матче с «Корнельей» из Сегунды Б Агуэро забил мяч. Встреча завершилась со счётом 2:2.
Матч был организован для футболистов, которые не получили вызовы в национальные команды.
Напомним, что летом Агуэро перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Он ещё не выступал за клуб в официальных матчах из-за травмы.
Ранее агент Андреа Пирло Туллио Тинти прокомментировал информацию об интересе каталонской «Барселоны» к своему клиенту.