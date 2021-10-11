Чемпионский характер: голы Бензема и Мбаппе помогли Франции победить Испанию в финале Лиги наций

Сборная Франции стала победителем второго розыгрыша Лиги наций УЕФА. В финале команда Дидье Дешама одержала волевую победу над национальной командой Испании. На гол Микеля Оярсабаля действующие чемпионы мира ответили точными ударами Карима Бензема и Килиана Мбаппе. Италия в матче за третье место взяла верх над Бельгией с аналогичным счётом 2:1. При этом назначенный в ворота гостей на 63-й минуте пенальти вызвал много споров, а подопечные Роберто Мартинеса по ходу встречи трижды попали в стойки чужих ворот.

Старания подопечных Энрике и спасения Льориса в концовке

Финал Лиги наций подарил болельщикам яркое противостояние двух непохожих друг на друга команд. Испания традиционно делает ставку на владение мячом, тогда как Франция последних лет славится своей прагматичностью. Вдобавок обе ярко проявили себя в полуфиналах, где «красная фурия» неожиданно выбила из борьбы хозяев-итальянцев, а трёхцветные одержали волевую победу над бельгийцами.

Определить фаворита в решающем поединке было сложно, а тренеры накануне обменялись далеко не дежурными комплиментами. Дидье Дешам отметил, что оппонента невозможно лишить владения. А по словам Энрике, у соперника лучший в мире состав. Чуть ослабила его разве что потеря Адриена Рабьо. Полузащитник, проведший 75 минут в игре с Бельгией, сдал положительный тест на коронавирус и ушёл в самоизоляцию.

Его в опорной зоне заменил хавбек «Монако» Орельен Тчуамени. А место Лукаса Эрнандеса в тройке центральных защитников занял Преснел Кимпембе. Испанцы также сделали две рокировки в ростере. Эрик Гарсия составил дуэт в центре обороны с Эмериком Лапортом. А Коке неожиданно уступил место в полузащите Родриго Эрнандесу.

Первый тайм больше получился похожим на шахматную партию. Команды не просто не создавали опасных моментов, но даже практически не били по воротам. За 45 минут они нанесли всего три удара, только один из которых пришёлся в створ.

Хотя начало встречи получилось многообещающим. Вопреки прогнозам своего наставника, французы лишили соперника мяча, включив высокий прессинг, и обосновались на чужой половине поля. Тогда же они упустили реальный шанс отличиться. Бензема после разрезающей передачи Поля Погба обыграл голкипера, но не сумел выполнить точную передачу на Мбаппе. Впрочем, судя по повтору, VAR зафиксировал бы офсайд в этом эпизоде.

Сил на такую активную игру у трёхцветных хватило ненадолго. И далее всё развивалось согласно предсказанию Дешама. Испанцы к перерыву нарастили владение до 64%. Другое дело, что извлечь из этого дивидендов они не смогли. Соперник уверенно оборонялся, да и сама «красная фурия» действовала с оглядкой на собственные ворота.

Чаще всего подопечные Энрике пробовали давить на левый фланг обороны французов, куда смещались Ферран Торрес и Гави, но защитники сдерживали их. Любопытно, что роль форварда исполнял Микель Оярсабаль, а Пабло Сарабия действовал на краю атаки.

Дополнительной проблемой для действующих чемпионов планеты стала травма Рафаэля Варана. Вместо него позицию центрального защитника в тройке пришлось занимать молодому Деотшанкюлю Юпамекано. Линия обороны коллектива приобрела максимально экспериментальное сочетание.

Зато вторая половина встречи получилась куда более богатой на события. Поначалу матч развивался по прежнему сценарию. Сборная Испании продолжала контролировать мяч без ударов по воротам. Франция вынужденно оборонялась и будто пребывала в анабиозе. Совершенно незаметен был даже Антуан Гризманн, проводивший сотую игру за национальную команду.

Вскоре выяснилось: чтобы разбудить трёхцветных, нужно им забить. Этот сценарий сработал в полуфинале с Бельгией, сработал он и в решающем противостоянии. Едва миновал час встречи, как соперники неожиданно принялись проводить одну за другой острые встречные атаки на скорости. Сначала Тео Эрнандес после прострела Бензема с близкого расстояния пробил в перекладину.

Но менее чем через минуту «красная фурия» наконец открыла счёт. Подопечные Энрике стремительно прошли оборону соперника. Серхио Бускетс сделал грамотную передачу из глубины на ход Оярсабалю, а тот ушёл от Юпамекано, который пытался выдержать линию офсайда, и пробил в дальний угол.

Французы отыгрались молниеносно. Они отобрали мяч в середине поля и доставили его Бензема. В свою очередь, форвард «Реала» из левого угла штрафной закрутил мяч точно в дальнюю девятку. Унай Симон достал снаряд кончиками пальцев, но спасти партнёров не смог.

После этого трёхцветных было уже не остановить. Как и в предыдущем матче, они почувствовали уверенность в себе и принялись плести комбинации возле чужой штрафной. Особенно хороши были Бензема и Мбаппе, которые, казалось, понимали друг друга с полуслова. Неудивительно, что один из них и решил исход противостояния на 80-й минуте. После великолепной разрезающей передачи Эрнандеса Килиан уложил Симона на газон и отправил мяч в сетку.

Дальше в центре внимания оказался судья, поскольку повтор показал: француз находился в явном положении вне игры. Но Энтони Тейлор вместе с коллегами на VAR отменять гол не стали. Вероятно, определяющим стало касание мяча Гарсией, который пытался перехватить пас.

В концовке Испания вполне могла сравнять счёт и перевести встречу в дополнительное время, но выше всяких похвал действовал Уго Льорис. Он выручил партнёров как минимум в двух эпизодах. Сначала чудом сложился и вытащил мяч из дальнего угла после удара Оярсабаля, а затем парировал мощный выстрел Пино с близкой дистанции.

Так коллектив Дешама впервые в истории выиграл Лигу наций.

Достижение Доннаруммы и спорное решение Йовановича

Матч за третье место также подарил болельщикам громкую вывеску в виде противостояния действующего чемпиона Европы Италии и одной из сильнейших команд планеты Бельгии. Однако было очевидно, что обе сборные рассчитывали сразиться за титул, а не за бронзовые награды. Откровеннее остальных на эту тему высказался вратарь «красных дьяволов» Тибо Куртуа, по мнению которого утешительная встреча является бессмысленной и толку от неё нет.

Тренеры пытались найти дополнительную мотивацию в возможности улучшить положение в рейтинге ФИФА, но своими действиями показывали — результат уже не так важен. Так, Роберто Мартинес отпустил из расположения коллектива двух лидеров — Эдена Азара и Ромелу Лукаку — якобы по причине «перегрузки мышц». А Роберто Манчини оставил в запасе Джорджо Кьеллини, Жоржиньо, Марко Верратти, Федерико Бернардески и Лоренцо Инсинье. Леонардо Бонуччи же получил дисквалификацию за удаление в полуфинале.

Зато с повязкой на поле вышел Джанлуиджи Доннарумма, который в возрасте 22 лет, 7 месяцев и 15 дней стал самым молодым капитаном в истории скуадра адзурра за последние 56 лет. Таким образом штаб будто поддержал голкипера, которого в предыдущей встрече освистали собственные болельщики.

В результате даже в смешанном составе хозяева одержали победу и «взяли утешительный приз». Они хотя и меньше владели мячом, зато острее смотрелись на чужой половине. И если до перерыва поразить ворота Тибо Куртуа не удалось, то после итальянцы дважды отличились благодаря розыгрышам стандартных положений. Николо Барелла открыл счёт ударом после подачи углового на первой же минуте второго тайма, а Доменико Берарди реализовал достаточно спорный пенальти. Срджан Йованович посчитал, что Тоби Алдервейрелд сбил в штрафной Федерико Кьезу.

Оппоненту вдобавок не сопутствовала удача. Удивительно, но бельгийцы умудрились трижды попасть в раму ворот: Алексис Салемакерс — в крестовину, Миши Батшуайи — в перекладину, а Янник Карраско — в штангу. Лишь незадолго до финального свистка Шарлю де Кетеларе удалось отправить снаряд между ног Доннарумме, а Кевин де Брёйне отдал третью результативную передачу в Финале четырёх. Но времени на спасение команде не хватило.