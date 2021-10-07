Франция одержала волевую победу над Бельгией в матче 1/2 финала Лиги наций

Сборная Франции по футболу нанесла поражение команде Бельгии в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Альянц-Ювентус» в Турине, завершилась со счётом 3:2 в пользу французов.

В составе сборной Бельгии мячи забили Янник Карраско (37-я минута), Ромелу Лукаку (40-я). У французов отличился Карим Бензема (62-я), Килиан Мбаппе (69-я), Тео Эрнандес (90-я).

В финале турнира 10 октября Франция сыграет с Испанией, которая накануне переиграла Италию (2:1).

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