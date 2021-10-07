Кузяев признался, что готов стать капитаном сборной России
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«Если мне предложат стать капитаном, я соглашусь. Но у нас в сборной все капитаны, все чувствуют ответственность перед страной», — приводит слова Кузяева на пресс-конференции «Чемпионат».
Полузащитник признался, что столкнулся с партнёром по команде Фёдором Смоловым на тренировке.
«Случайно столкнулись, я получил ушиб лица. Прошёл обследование, которое не выявило никаких противопоказаний к тренировкам и матчам», — сказал он.
Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.
Ранее Кузяев высказался о запрете сладкого в сборной России.