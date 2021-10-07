Кузяев признался, что готов стать капитаном сборной России

Полузащитник сборной России Далер Кузяев перед матчем седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией ответил на вопрос, готов ли он стать капитаном национальной команды.

«Если мне предложат стать капитаном, я соглашусь. Но у нас в сборной все капитаны, все чувствуют ответственность перед страной», — приводит слова Кузяева на пресс-конференции «Чемпионат».

Полузащитник признался, что столкнулся с партнёром по команде Фёдором Смоловым на тренировке.

«Случайно столкнулись, я получил ушиб лица. Прошёл обследование, которое не выявило никаких противопоказаний к тренировкам и матчам», — сказал он.

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее Кузяев высказался о запрете сладкого в сборной России.