«Главное сейчас не снег, а высота, эффект гор»: российские биатлонисты начали тренировочный сбор в Рамзау

Российские биатлонисты начали тренировочный сбор в австрийском Рамзау. Горнолыжный курорт, закрывший свои двери во время пандемии по указу бургомистра, постепенно оживает. Сейчас здесь уже можно появляться без масок, исключение составляют только магазины. А на местное стрельбище национальным командам приходится записываться заранее в связи с аншлагом. О культовом для спортсменов месте, особенностях первого снега и рабочей рутине — в материале RT.

На глетчере австрийского Рамзау выпал снег. Для местного городка (хотя какой городок —небольшая деревушка, несмотря на всю её спортивную известность) это целое событие. Внизу на равнине дождливо, хотя обычно солнечная погода стоит здесь до глубокой осени, на леднике снега мало, в него «упакован» лишь маленький круг, плюс снег грязноват, скользить по такому трудно. Но свежий снег выпал — и настроение у спортсменов сразу меняется. Да и у местных жителей тоже: много спортсменов — это деньги. За отели, за еду, за аренду залов и трасс, за подъём на глетчер и даже за проезд к подъёмнику через шлагбаум. А там и погоду обещали — с пятницы.

Горная Австрия постепенно приходит в себя после пандемии. Уже спущены с верхних пастбищ и традиционно пасутся около дороги стада коров, а вдоль самой проезжей части скользят на роллерах или бегают кроссы спортсмены. В феврале прошлого года, когда Европу со страшной скоростью стала накрывать первая волна заболеваемости, местный бургомистр поднял пожарную часть, расставив людей на дорогах, и полностью перекрыл въезд в Рамзау. Спустя время градоначальнику поставили это на вид — за самоуправство и превышение полномочий, но не исключено, что как раз та мера помогла сохранить жизни многих людей. Ситуация ведь реально была катастрофической.

«Люди реально шарахались друг от друга, если встречались на улице. Накрылся весь туризм. К лету всё вроде немного стало налаживаться, в Рамзау было разрешено приезжать австрийцам, но рестораны и бары были закрыты, — подтвердила экс-чемпионка мира по биатлону Анна Шпрунг, живущая в городе уже более 20 лет. — У нас с мужем своё заведение возле стадиона, и было до слёз больно наблюдать, находясь за закрытыми дверьми, как люди приходят к ресторану, садятся на террасе и пьют принесённое с собой пиво... Открыться же мы не могли — на этот счёт по всей стране были предусмотрены колоссальные штрафы».

Сейчас Рамзау живёт без масок. Они обязательны лишь в продуктовых магазинах. В остальном о сложных для мира временах не напоминает ровным счётом ничего. Теоретически тебя могут остановить и попросить предъявить Green Pass или справку о перенесённом заболевании, но в реальности подобное не практикуется даже в Вене.

Приехать в прошлом году в Рамзау на традиционный октябрьский сбор сборной России по биатлону не удалось, зато сейчас здесь аншлаг. В альпийских шале разместились мужская команда Сергея Башкирова и женская — Михаила Шашилова, километром ниже, почти у самого стрельбища Кобальдхоф — один из старейших отелей деревушки, в котором ждут российских лыжников. Старший тренер мужской российской команды Юрий Каминский от сбора в Австрии, правда, отказался.

«Зачем искать снег где-то в Европе, когда он есть у нас в стране? — удивлялся наставник. — Поэтому я со своей командой в эти сроки еду в Алдан. Там есть абсолютно всё для того, чтобы провести хороший сбор. Сам я возил туда своих спортсменов с 2012 года. До меня туда же ездили Николай Лопухов, Александр Грушин. Просто раньше климат был пожёстче и тренироваться в Алдане можно было максимум до конца октября. Сейчас там вполне можно кататься и в ноябре».

Команда Башкирова изначально замышлялась как резервная, но потом к тренеру попросился чемпион мира и лидер всей сборной Александр Логинов, а в начале осени добавился Матвей Елисеев. Они оба плюс бронзовый призёр индивидуальной гонки Игр в Ванкувере Евгений Гараничев будут выступать на декабрьских этапах Кубка мира, и тут, получается, уже не разберёшь, какая из двух групп на текущий момент выглядит солиднее.

Один из основных признаков того, что спортивная жизнь в Рамзау вернулась в привычную колею, — загруженность стрельбища и тренажёрных залов. Российская мужская стрелковая тренировка в четверг была назначена на 08:30, но чуть позже от Башкирова пришло сообщение, что начало занятий пришлось сдвинуть на 11:00. Перенаселённость тренировочных объектов в самой деревушке — первый и самый верный признак того, что условия для работы на леднике оставляют желать лучшего. Так было два года назад, когда из-за слишком тёплой осени снег на глетчере стал катастрофически таять. Похожая картина наблюдается и сейчас.

Известный лыжный тренер Юрий Бородавко, приезжающий в Рамзау в октябре из года в год, с некоторых пор вообще отказался от «снежных» тренировок на местных трассах.

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«Я уже достаточно давно не практикую в Рамзау тренировок на снегу, то есть на высоте, хоть там она и не слишком большая. Мы тренируемся внизу, продолжаем подготовку на лыжероллерах, в беге, в имитации. Плюс хороший климат, хорошая еда, удобное место, достаточно комфортная высота», — объяснил специалист.

Но тут уж каждому своё. В первую неделю сбора российские биатлонисты уже несколько раз поднимались на ледник. По словам Башкирова, который приезжал тренироваться в Рамзау, ещё когда был спортсменом, занятия на высоте 2700 м всегда дают очень хороший эффект. Поэтому практически все европейские сборные используют для вкатки Рамзау или итальянский Валь-Сеналес, где высота чуть посолиднее. Первым этот горнолыжный курорт открыл для себя Уле-Эйнар Бьорндален, а следом подтянулась вся норвежская сборная.

В этом году в Рамзау одновременно с россиянами приехала мужская сборная Германии, здесь же обе сборные Болгарии во главе с бывшими российскими тренерами Александром Касперовичем и Виталием Норицыным.

На прямой вопрос, достаточно ли хорош снег, Башкиров предпочёл отшутиться.

«Снег не может быть плохим. Он бывает грязным, чистым, быстрым, медленным. Понятно, что грязный снег может ухудшать скольжение, но сейчас для нас главное не это, а высота, эффект гор. В этом плане вся работа идёт без сбоев», — пояснил тренер.

Контрольных соревнований в Рамзау не планируется. Они начнутся позже, когда команда переберётся из Австрии в Тюмень.