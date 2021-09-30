Миронова и Нигматуллина напрямую попадут на Кубок мира по биатлону сезона-2021/22

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В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина попадут на первые этапы Кубка мира по биатлону и Кубка IBU сезона-2021/22 без предварительного отбора.
Миронова и Нигматуллина напрямую попадут на Кубок мира по биатлону сезона-2021/22
  • РИА Новости

«Если не случится форс-мажора, напрямую на Кубок мира поедут те, кто входил в топ-20 прошлогоднего мирового рейтинга, — это Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина», — цитирует президента СБР Виктора Майгурова пресс-служба союза.

На заседании правления СБР также было решено, что три спортсменки отберутся на соревнования по решению тренеров и ещё одна — по результатам контрольных тренировок.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала высказывание норвежского биатлониста Тарьея Бё в адрес россиянина Александра Логинова.

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