Шашилов — об итогах летнего чемпионата России по биатлону: всё те же на манеже

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов подвёл итоги летнего чемпионата России по биатлону.
Шашилов — об итогах летнего чемпионата России по биатлону: всё те же на манеже
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«Определённые выводы можно сделать, главное, не надо торопиться. Это подшипники, колёса, ролики, это не лыжи. Но всё те же на манеже. Ничего нового у нас не появилось, к сожалению», — сказал Шашилов в эфире канала «Матч ТВ».

Он отметил, что рассчитывал на Довгую, но она себя не проявила. Шашилов также положительно оценил Кристину Резцову. 

«Что касается Светланы Мироновой, то всё нормально, это у неё эмоции. Тренироваться надо, вопросов нет. Она всё это дело понимает, но поговорить мы любим», — сказал Шашилов.

27 ноября стартует Кубок мира по биатлону сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что представительницы Свердловской области выиграли женскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону.

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