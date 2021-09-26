Шашилов — об итогах летнего чемпионата России по биатлону: всё те же на манеже

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов подвёл итоги летнего чемпионата России по биатлону.

«Определённые выводы можно сделать, главное, не надо торопиться. Это подшипники, колёса, ролики, это не лыжи. Но всё те же на манеже. Ничего нового у нас не появилось, к сожалению», — сказал Шашилов в эфире канала «Матч ТВ».

Он отметил, что рассчитывал на Довгую, но она себя не проявила. Шашилов также положительно оценил Кристину Резцову.

«Что касается Светланы Мироновой, то всё нормально, это у неё эмоции. Тренироваться надо, вопросов нет. Она всё это дело понимает, но поговорить мы любим», — сказал Шашилов.

27 ноября стартует Кубок мира по биатлону сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что представительницы Свердловской области выиграли женскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону.