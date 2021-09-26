Шашилов — об итогах летнего чемпионата России по биатлону: всё те же на манеже
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«Определённые выводы можно сделать, главное, не надо торопиться. Это подшипники, колёса, ролики, это не лыжи. Но всё те же на манеже. Ничего нового у нас не появилось, к сожалению», — сказал Шашилов в эфире канала «Матч ТВ».
Он отметил, что рассчитывал на Довгую, но она себя не проявила. Шашилов также положительно оценил Кристину Резцову.
«Что касается Светланы Мироновой, то всё нормально, это у неё эмоции. Тренироваться надо, вопросов нет. Она всё это дело понимает, но поговорить мы любим», — сказал Шашилов.
27 ноября стартует Кубок мира по биатлону сезона-2021/22.
Ранее сообщалось, что представительницы Свердловской области выиграли женскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону.