Миронова, Казакевич, Шевченко выиграли эстафету на летнем чемпионате России по биатлону
- РИА Новости
В составе команды Свердловской области выступали Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева (Воронина) и Светлана Миронова.
Второе место заняли Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова из Ханты-Мансийского автономного округа.
На третьем месте — Анна Никулина, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова и Евгения Буртасова (Павлова), представляющие Новосибирскую область.
1. Свердловская область — 1.14,07,2 (девять дополнительных патронов).
2. Ханты-Мансийский автономный округ — +2.49,3 (3 + 13 дополнительных патронов).
3. Новосибирская область — +4.23,8 (1 + 9 дополнительных патронов).
Ранее сообщалось, что Эдуард Латыпов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону.