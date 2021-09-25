Латыпов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл спринт на чемпионате России.

Несмотря на два промаха, Латыпов был сильнейшим в спринте.

Второе место занял Даниил Серохвостов, третье — Денис Таштимеров.

1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 24.34,2 (два промаха);

2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — отставание +4,6 (один промах);

3. Денис Таштимеров (Тюменская область) — отставание +17,5 (ноль промахов).

Для Таштимерова это уже второй подиум на чемпионате России.

Ранее Гараничев и Халили снялись с летнего чемпионата России по биатлону.