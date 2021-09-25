Латыпов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
- РИА Новости
Несмотря на два промаха, Латыпов был сильнейшим в спринте.
Второе место занял Даниил Серохвостов, третье — Денис Таштимеров.
1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 24.34,2 (два промаха);
2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — отставание +4,6 (один промах);
3. Денис Таштимеров (Тюменская область) — отставание +17,5 (ноль промахов).
Для Таштимерова это уже второй подиум на чемпионате России.
Ранее Гараничев и Халили снялись с летнего чемпионата России по биатлону.