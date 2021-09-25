Гараничев и Халили снялись с летнего чемпионата России по биатлону
- РИА Новости
«Гараничев потренировался три дня, очень хотел пробежать спринт и эстафету за команду, но вчера опять поднялась температура, и мы с Сергеем Башкировым решили не рисковать», — цитирует тренера сборной Тюменской области Максима Кугаевского ТАСС.
По его словам, необходимо, чтобы спортсмены успели выздороветь до октября, до начала сборов в горах.
«Ехать на высоту, недолечившись, категорически нельзя», — сказал тренер.
25 августа в рамках соревнований в Тюмени пройдёт спринтерская гонка. 26 сентября состоится эстафета.
Ранее сообщалось, что Ирина Казакевич выиграла спринт на летнем чемпионате России по биатлону.