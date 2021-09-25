Гараничев и Халили снялись с летнего чемпионата России по биатлону

Бронзовый медалист Олимпиады в Сочи Евгений Гараничев и призёр чемпионата мира Карим Халили из-за проблем со здоровьем снялись с летнего чемпионата России по биатлону в Тюмени.

«Гараничев потренировался три дня, очень хотел пробежать спринт и эстафету за команду, но вчера опять поднялась температура, и мы с Сергеем Башкировым решили не рисковать», — цитирует тренера сборной Тюменской области Максима Кугаевского ТАСС.

По его словам, необходимо, чтобы спортсмены успели выздороветь до октября, до начала сборов в горах.

«Ехать на высоту, недолечившись, категорически нельзя», — сказал тренер.

25 августа в рамках соревнований в Тюмени пройдёт спринтерская гонка. 26 сентября состоится эстафета.

Ранее сообщалось, что Ирина Казакевич выиграла спринт на летнем чемпионате России по биатлону.