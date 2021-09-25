Казакевич выиграла спринт на летнем чемпионате России
- РИА Новости
Казакевич с двумя промахами на огневом рубеже была сильнейшей в спринте.
Второе место заняла Кристина Резцова, третье — Наталья Гербулова.
1. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 21:20,4 (два промаха).
2. Кристина Резцова (Ханты-Мансийский автономный округ) — отставание +6,7 (0).
3. Наталья Гербулова (Красноярский край) — отставание +23,1 (1).
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