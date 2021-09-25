Российская биатлонистка Ирина Казакевич выиграла спринт на летнем чемпионате России.

Казакевич с двумя промахами на огневом рубеже была сильнейшей в спринте.

Второе место заняла Кристина Резцова, третье — Наталья Гербулова.

1. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 21:20,4 (два промаха).

2. Кристина Резцова (Ханты-Мансийский автономный округ) — отставание +6,7 (0).

3. Наталья Гербулова (Красноярский край) — отставание +23,1 (1).

Ранее Каминский объявил предварительный состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону.