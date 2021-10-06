Майгуров — о конфликте Елисеева и Каминского: на сборе главный — тренер

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал конфликт между биатлонистом Матвеем Елисеевым и тренером Юрием Каминским.

«Я придерживаюсь мнения, что на сборе главный — тренер. И все действия необходимо согласовывать с ним. В данном случае этого не произошло, и, учитывая ещё и личные качества Матвея, всё в итоге перетекло в такое русло», — цитирует Майгурова пресс-служба Олимпийского комитета России.

Он отметил, что эту ситуацию раздули СМИ. Майгуров считает, что конфликт не нужен ни Елисееву, ни Каминскому.

Напомним, что в августе Елисеев покинул команду для сплава по реке. Это негативно сказалось на его состоянии, что не понравилось Каминскому. На этом фоне у тренера и спортсмена возникло недопонимание.

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