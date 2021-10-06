Губерниев: не думал, что братья Бё настолько гнилые

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о критике братьев Бё в адрес российского биатлониста Александра Логинова.

«С огромным уважением отношусь к братьям Бё как к спортсменам и как к личностям. Не думал, что они настолько гнилые, ведь сложно позволить себе писать про спортсмена такие вещи. Причём их достижениями можно сколько угодно восхищаться, но так высказываться просто возмутительно. Это делается для того, чтобы устроить хайп. Никому не интересно это читать, кроме историй о российском допинге. Мы от этого станем только сильнее», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что Логинова в книге перепутали с Евгением Устюговым.

Напомним, Тарьей Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира.

Ранее Губерниев высказался о решении УЕФА изобразить Крым в составе Украины.