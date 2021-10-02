Опубликован календарь Кубка мира по биатлону сезона-2021/22, включая Олимпийские игры в Пекине
- РИА Новости
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал на своём сайте календарь Кубка мира в сезоне-2021/22. В расписание также включены Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года.
Календарь Кубка мира-2021/22:
1-й этап Эстерсунд (Швеция), 26—28 ноября
2-й этап Эстерсунд (Швеция), 29 ноября — 5 декабря
3-й этап Хохфильцен (Австрия), 6—12 декабря
4-й этап Анси (Франция) 13—19 декабря
5-й этап Оберхоф (Германия) 3—9 января
6-й этап Рупольдинг (Германия) 10—16 января
7-й этап Антхольц (Италия) 17—23 января
XXIV Зимние Олимпийские игры Пекин (Китай) 4-20 февраля
8-й этап Контиолахти (Финляндия) 28 февраля — 6 марта
9-й этап Отепя (Эстония) 7—13 марта
10-й этап Холменколлен (Норвегия) 14—20 марта
Напомним, что олимпийский сезон стартует 27 ноября этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде.
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