Опубликован календарь Кубка мира по биатлону сезона-2021/22, включая Олимпийские игры в Пекине

Стал известен календарь Кубка мира по биатлону в сезоне-2021/22.

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал на своём сайте календарь Кубка мира в сезоне-2021/22. В расписание также включены Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года.

Календарь Кубка мира-2021/22:

1-й этап Эстерсунд (Швеция), 26—28 ноября

2-й этап Эстерсунд (Швеция), 29 ноября — 5 декабря

3-й этап Хохфильцен (Австрия), 6—12 декабря

4-й этап Анси (Франция) 13—19 декабря

5-й этап Оберхоф (Германия) 3—9 января

6-й этап Рупольдинг (Германия) 10—16 января

7-й этап Антхольц (Италия) 17—23 января

XXIV Зимние Олимпийские игры Пекин (Китай) 4-20 февраля

8-й этап Контиолахти (Финляндия) 28 февраля — 6 марта

9-й этап Отепя (Эстония) 7—13 марта

10-й этап Холменколлен (Норвегия) 14—20 марта

Напомним, что олимпийский сезон стартует 27 ноября этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде.

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