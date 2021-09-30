Богалий отреагировала на слова Бё в адрес Логинова

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала высказывание норвежского биатлониста Тарьея Бё в адрес россиянина Александра Логинова.

«Каждый спортсмен имеет право говорить то, что считает нужным. Это касается в том числе и Тарьея Бё. Я не считаю, что стоит вообще как-то комментировать слова норвежца. Скорее здесь вопросы нужно задавать журналистам, которые цепляются к подобного рода цитатам и начинают их тиражировать. Если же пропустить их, то и никакого скандала бы не разгорелось.

Повторюсь, это всего лишь частное мнение. Впереди — Олимпийские игры, а дела давно минувших дней ворошить не следует. Нам сейчас нужно набирать команду в преддверии важнейшего сезона, а не расшатывать ситуацию. И нашим биатлонистам, в частности Логинову, не стоит выходить в интернет и читать это всё. Лучше сосредоточиться на подготовке. Дело спортсмена — готовиться», — сказала Богалий в интервью RT.

Напомним, Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что норвежцы понимают, что в ситуации с Логиновым им фактически расчистили дорогу.