Богалий отреагировала на слова Бё в адрес Логинова

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала высказывание норвежского биатлониста Тарьея Бё в адрес россиянина Александра Логинова.
Богалий отреагировала на слова Бё в адрес Логинова
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«Каждый спортсмен имеет право говорить то, что считает нужным. Это касается в том числе и Тарьея Бё. Я не считаю, что стоит вообще как-то комментировать слова норвежца. Скорее здесь вопросы нужно задавать журналистам, которые цепляются к подобного рода цитатам и начинают их тиражировать. Если же пропустить их, то и никакого скандала бы не разгорелось.

Повторюсь, это всего лишь частное мнение. Впереди — Олимпийские игры, а дела давно минувших дней ворошить не следует. Нам сейчас нужно набирать команду в преддверии важнейшего сезона, а не расшатывать ситуацию. И нашим биатлонистам, в частности Логинову, не стоит выходить в интернет и читать это всё. Лучше сосредоточиться на подготовке. Дело спортсмена — готовиться», — сказала Богалий в интервью RT.

Напомним, Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что норвежцы понимают, что в ситуации с Логиновым им фактически расчистили дорогу.

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