Васильев: норвежцы понимают, что в ситуации с Логиновым им фактически расчистили дорогу

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал высказывание норвежского биатлониста Тарьея Бё в адрес россиянина Александра Логинова.
Васильев: норвежцы понимают, что в ситуации с Логиновым им фактически расчистили дорогу
  • РИА Новости

«Норвежцы понимают, что в ситуации с Логиновым им фактически расчистили дорогу. Его же бедного отправляют на допинг-контроль в десять раз больше, чем их. А они всё равно не смогли обыграть Сашу на чемпионате мира. Отсюда и такие эмоции, ведь не помогли даже их терапевтические исключения. Думаю, в этом плане норвежцы вообще недалеко ушли от Симоны Байлз», — сказал Васильев в интервью RT.

Напомним, Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира.

Ранее Чепиков заявил, что к Логинову не может быть никаких претензий.

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