Каминский рассказал, по каким критериям будет производиться отбор биатлонистов на ОИ-2022

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Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как будет проходить отбор спортсменов на Олимпийские игры в Пекине.
Каминский рассказал, по каким критериям будет производиться отбор биатлонистов на ОИ-2022
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«Этот отбор должен быть закончен к 15 января, то есть последний из этапов Кубка мира, который может повлиять на наши решения, — это этап в Рупольдинге. В основном будем ориентироваться на январские старты и на гонки, которые будут в конце декабря. А вот кто будет стартовать на первых этапах Кубка мира, пока вам не скажу. Какое-то количество спортсменов будет допущено к стартам без дополнительных отборов. Наши предложения по этому поводу будут вынесены на исполком тренерского совета, а в Тюмени, где тренерский совет соберётся в полном составе, всё должно быть окончательно утверждено», — сказал Каминский в интервью RT.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

Ранее тренер сборной России по биатлону объяснил, за какие качества ценит Бабикова.

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