Тренер сборной России по биатлону объяснил, за какие качества ценит Бабикова

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Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал качества, которые ценит в своём подопечном Антоне Бабикове.
Тренер сборной России по биатлону объяснил, за какие качества ценит Бабикова
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Для меня Бабиков — прежде всего человек, который в любом состоянии способен пробежать эстафету. На последнем чемпионате мира в Антерсельве было принято решение поставить в эстафету Карима Халили, но я до сих пор уверен в том, что Бабиков пробежал бы не хуже. В лице Антона у нас имеется железный эстафетчик, способный в любом состоянии показать качественную стрельбу. А в эстафете это важно. На сегодняшний день Бабиков вообще находится в полном порядке в том, что касается работы. С позиции стрельбы является безусловным лидером, тащит ребят, заставляет их соревноваться с собой в скорострельности, в точности. Мы же постоянно проводим внутри группы и эстафеты, и дуэльную стрельбу. Кроме того, он делится своим опытом с молодыми ребятами», — сказал Каминский в интервью RT.

Ранее Каминский объяснил выбор места предсезонных сборов своей группы биатлонистов.

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