Каминский объяснил выбор места предсезонных сборов своей группы биатлонистов

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, куда отправится на предсезонные сборы его группа.

«Мы едем в Алдан. Зачем искать снег где-то в Европе, когда он есть у нас в стране? В Алдане есть абсолютно всё для того, чтобы провести хороший сбор. Сам я возил туда своих спортсменов начиная с 2012 года. До меня туда же ездили Николай Лопухов, Александр Грушин. Просто раньше климат был пожёстче и тренироваться в Алдане можно было максимум до конца октября. Сейчас там вполне можно кататься на лыжах и в ноябре», — сказал Каминский в интервью RT.

Ранее тренер сборной России по биатлону рассказал о плюсах соревнований на лыжероллерах.