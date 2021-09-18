Тренер сборной России по биатлону рассказал о плюсах соревнований на лыжероллерах

Короткая ссылка
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, в чём заключаются положительные моменты соревнований на лыжероллерах.
Тренер сборной России по биатлону рассказал о плюсах соревнований на лыжероллерах
  • © biathlonrus.com

«В соревновательной практике. Всегда говорю: лучшая тренировка — это очередной старт. А поскольку биатлон предполагает очень тонкие настройки в совместимости лыжного хода и стрельбы, спортсмен в ходе любых соревнований очень многому учится. Обычно летом биатлонисты сильнее загружены тренировочной работой, чем зимой, специально к летним турнирам мало кто подводится. Да и разница между летними и зимними сейчас всё же не до такой степени велика, как была в те времена, когда сочетали стрельбу с обычным бегом», — сказал Каминский в интервью RT.

При этом он отметил, что те, кто быстро бегает, обычно не очень хороши на лыжах, а тот же коньковый ход требует очень сильного развития мышц передней поверхности бедра.

«А в беге лишний вес сразу ухудшает результат. Вот и получается, что преимущество при такой работе имеют те спортсмены, которые ещё не нарастили мышцы. Если же говорить о травмоопасности летнего биатлона, вероятность получить повреждение там действительно выше, чем на снегу, но мы же по-любому тренируемся летом на лыжероллерах. Да и сами летние трассы, как правило, не слишком сложные. В соревнованиях — согласен, риск получить травму возрастает», — заявил Каминский.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты примут участие в исследовании об оценке антидопинговой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить