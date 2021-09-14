Российские биатлонисты примут участие в исследовании об оценке антидопинговой системы

Сборная России по биатлону примет участие в исследовании об оценке антидопинговой системы.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), исследование проведёт Федеральный научный центр физической культуры и спорта, получивший поддержку Всемирного антидопингового агентства (WADA) в сентябре 2021 года.

В СБР отметили, что это первый случай, когда WADA финансирует проект, предложенный российской организацией.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров заявил, что российский биатлонист Матвей Елисеев, занимавшийся в группе тренера Юрия Каминского, будет продолжать подготовку к новому сезону у наставника Сергея Башкирова.