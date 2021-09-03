Биатлонист Елисеев сменил группу

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Президент союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что российский биатлонист Матвей Елисеев, занимавшийся в группе тренера Юрия Каминского, будет продолжать подготовку к новому сезону у Сергея Башкирова.
Биатлонист Елисеев сменил группу
  • Reuters

«Решение о переводе Матвея принято мной в интересах национальной команды. Благодаря тому, что сборная России готовится к сезону двумя равнозначными группами, уверен, что этот переход пройдёт безболезненно и для команды, и для Елисеева», — цитирует Майгурова сайт СБР.

Напомним, что 24 августа спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Каминский намерен отстранить Елисеева от команды.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону для подготовки к олимпийскому сезону.

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