Биатлонист Елисеев сменил группу

Президент союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что российский биатлонист Матвей Елисеев, занимавшийся в группе тренера Юрия Каминского, будет продолжать подготовку к новому сезону у Сергея Башкирова.

«Решение о переводе Матвея принято мной в интересах национальной команды. Благодаря тому, что сборная России готовится к сезону двумя равнозначными группами, уверен, что этот переход пройдёт безболезненно и для команды, и для Елисеева», — цитирует Майгурова сайт СБР.

Напомним, что 24 августа спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Каминский намерен отстранить Елисеева от команды.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону для подготовки к олимпийскому сезону.