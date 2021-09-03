Биатлонист Елисеев сменил группу
- Reuters
«Решение о переводе Матвея принято мной в интересах национальной команды. Благодаря тому, что сборная России готовится к сезону двумя равнозначными группами, уверен, что этот переход пройдёт безболезненно и для команды, и для Елисеева», — цитирует Майгурова сайт СБР.
Напомним, что 24 августа спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Каминский намерен отстранить Елисеева от команды.
Ранее стал известен состав сборной России по биатлону для подготовки к олимпийскому сезону.