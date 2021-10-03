Золотое начало: как россияне стартовали на чемпионате мира по борьбе

На чемпионате мира по борьбе в Осло разыграны первые медали у вольников. Российские спортсмены завоевали одну золотую и две бронзовые награды. Победителем в весовой категории до 61 кг стал Абасгаджи Магомедов, отдавший за весь турнир всего одно очко соперникам. Тимур Бижоев занял третье место в весе до 74 кг после невероятной победы над грузином Автандилом Кенчадзе в утешительном финале. Такого же результата добился Артур Найфонов в категории до 86 кг. Пробиться в финалы и гарантировать себе минимум серебро смогли Загир Шахиев и Магомед Курбанов.

Золотой дебют Магомедова

В Осло стартовал чемпионат мира по борьбе — первый крупный турнир в этом виде спорта после Олимпийских игр в Токио. Соревнования начались ещё в субботу с предварительных схваток в четырёх весовых категориях вольной борьбы, а 3 октября были разыграны первые награды. Из российских участников до воскресных финалов добрался только Абасгаджи Магомедов, выступающий в неолимпийском весе до 61 кг.

Буквально на днях 23-летний уроженец Дагестана оказался в центре скандала, в который попала сборная России по вольной борьбе. Его вместе с другими спортсменами и старшим тренером Дзамболатом Тедеевым сняли с рейса во время пересадки в Амстердаме. Как сообщалось, это произошло из-за нарушения масочного режима. Магомедову пришлось задержаться и прибыть в Осло позже запланированного, однако это не помешало ему здорово выступить на чемпионате мира.

Магомедов на своём дебютном чемпионате мира поначалу буквально не замечал сопротивления со стороны соперников. Он победил на туше турка Эмраха Орманоглу и монгола Тюменбилегийн Тювшинтулгу, а в полуфинале за явным преимуществом выиграл у японца Тосихиро Хасэгавы. Обладателю Кубка мира 2020 года предстояло сразиться за золото с американцем Дэйтоном Фиксом, который свои четыре схватки тоже закончил досрочно.

Два борца достаточно давно в последний раз встречались на ковре — шесть лет назад Магомедов оказался сильнее на чемпионате мира среди кадетов. В новом поединке между ними россиянин сразу обозначил своё преимущество, но его активные приёмы поначалу не находили отражения в счёте — два присуждённых Магомедову очка были отменены после видеоповтора. Фикс затем был наказан за пассивность, но к перерыву он повёл благодаря выталкиванию за ковёр.

Во втором периоде американец снова был оштрафован за отсутствие активных действий, после чего Магомедов предпринял попытку увеличить отрыв. Ему удалось удержать Фикса и бросить его на ковёр, а затем уйти в глухую оборону, из которой россиянин не выходил, пока не был объявлен первым победителем чемпионата мира — 2021.

Бронзовая добавка

В двух других категориях российские борцы оказались участниками утешительных турниров. В весе до 74 кг сборной России не хватало олимпийского чемпиона в этой дисциплине Заурбека Сидакова. Его заменил бронзовый призёр чемпионата Европы Тимур Бижоев. Представитель Кабардино-Балкарии неплохо начал выступление в Осло и пробился в четвертьфинал, не потеряв ни одного балла. Он лидировал и в поединке с выступающим за Словакию Таймуразом Салказановым, но потерпел обидное поражение. Бижоев вёл со счётом 2:1 во втором периоде, и за 1,8 секунды до конца бывший россиянин вытолкнул его с ковра и заработал ещё один балл. Салказанов одержал победу по последнему действию.

Бижоеву оставалось бороться за бронзу с грузином Автандилом Кенчадзе, который в 2018 году стал вторым на чемпионате мира. Поединок между ними получился невероятно зрелищным. После первого периода Кенчадзе повёл со счётом 2:1, а затем заработал ещё четыре очка в контратаке.

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Однако Бижоев совершил невозможное и ответил тремя переворотами подряд, после которых он вышел вперёд, а сопернику даже понадобился врач, чтобы остановить кровотечение. У Кенчадзе было много времени, чтобы отыграться, и он стал ждать нужный момент. Лишь в самой концовке он активизировался и попытался вытолкнуть Бижоева за ковёр, но своей цели так и не достиг — полной стопой россиянин не вышел за пределы круга. Так в копилку сборной России легла первая бронза.

В весе до 86 кг сборную представлял бронзовый призёр Олимпиады в Токио Артур Найфонов. Тогда он потерпел только одно поражение от иранца Хассана Яздани в полуфинале. В Осло жеребьёвка снова свела их на этой же стадии. Взять реванш у серебряного призёра Игр у россиянина не получилось — Яздани снова оказался гораздо мощнее и выиграл со счётом 8:2.

Найфонов отправился бороться за свою вторую бронзу чемпионата мира с казахстанцем Азаматом Даулетбековым. Они провели напряжённую схватку, которая не изобиловала красивыми приёмами. Россиянин старался вести бой, и судьи отметили его старания, дважды наказав его соперника за недостаток активности. Найфонов выиграл со счётом 3:0 и принёс сборной третью медаль чемпионата мира в Осло.

Ещё два финала

Ещё четыре российских борца обеспечили себе поединки за медали, причём двое в понедельник сразятся за золото, а двое — за бронзу. В финал олимпийской категории до 65 кг пробился действующий чемпион Европы Загир Шахиев. Он спокойно шёл вверх по турнирной сетке, пока не повстречался в последнем поединке с монголом Тумур-Очиром Тулгой. Их бой закончился равным счётом, и последнее действие совершил именно Тулга, однако Шахиев всё-таки одержал победу благодаря качеству приёмов. Россиянину осталось побороться в Осло только с иранцем Амиром Яздани, родственником Хассана Яздани.

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Противостояние России и Ирана состоится и в весе до 92 кг. В нём сборную представляет Магомед Курбанов. Так совпало, что для выхода в финал ему приходилось сражаться только с земляками из Дагестана, которые переехали в другие страны. Чемпион Европы оказался сильнее и выступающего за Белоруссию Омаргаджи Магомедова, и представителя Азербайджана Османа Нурмагомедова. В финале Курбанов поспорит с Камраном Гасемпуром, который сотворил одну из главных сенсаций воскресенья — победил двукратного чемпиона мира из США Джейдена Кокса.

В весе до 57 кг выступление Абубакара Муталиева получилось совсем коротким. Уже на второй минуте своего первого поединка с американцем Томасом Гилманом он оказался на лопатках, хотя ранее дважды побеждал этого соперника. К счастью для уроженца Дагестана, Гилман затем дошёл до финала и отправил всех своих оппонентов в турнир за бронзу. Там Муталиева первым делом будет ждать представляющий Северную Македонию Владимир Егоров из Якутии.

Ещё одно российско-американское противостояние также завершилось в пользу представителя США. Легендарный четырёхкратный чемпион мира Джордан Берроуз пошёл на повышение и заявился в весовую категорию до 79 кг, где в четвертьфинале с ним встретился осетинский борец Радик Валиев. Поначалу россиянин имел преимущество над олимпийским чемпионом 2012 года и закончил первый период в свою пользу, но затем Берроуз набрал семь очков подряд. Он затем легко пробился в поединок за золото, оставив Валиеву шанс оказаться на пьедестале почёта.