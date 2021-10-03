Золотое начало: как россияне стартовали на чемпионате мира по борьбе

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Владимир Зайвый
На чемпионате мира по борьбе в Осло разыграны первые медали у вольников. Российские спортсмены завоевали одну золотую и две бронзовые награды. Победителем в весовой категории до 61 кг стал Абасгаджи Магомедов, отдавший за весь турнир всего одно очко соперникам. Тимур Бижоев занял третье место в весе до 74 кг после невероятной победы над грузином Автандилом Кенчадзе в утешительном финале. Такого же результата добился Артур Найфонов в категории до 86 кг. Пробиться в финалы и гарантировать себе минимум серебро смогли Загир Шахиев и Магомед Курбанов.
Золотое начало: как россияне стартовали на чемпионате мира по борьбе
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Золотой дебют Магомедова

 

В Осло стартовал чемпионат мира по борьбе — первый крупный турнир в этом виде спорта после Олимпийских игр в Токио. Соревнования начались ещё в субботу с предварительных схваток в четырёх весовых категориях вольной борьбы, а 3 октября были разыграны первые награды. Из российских участников до воскресных финалов добрался только Абасгаджи Магомедов, выступающий в неолимпийском весе до 61 кг.

Буквально на днях 23-летний уроженец Дагестана оказался в центре скандала, в который попала сборная России по вольной борьбе. Его вместе с другими спортсменами и старшим тренером Дзамболатом Тедеевым сняли с рейса во время пересадки в Амстердаме. Как сообщалось, это произошло из-за нарушения масочного режима. Магомедову пришлось задержаться и прибыть в Осло позже запланированного, однако это не помешало ему здорово выступить на чемпионате мира.

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Магомедов на своём дебютном чемпионате мира поначалу буквально не замечал сопротивления со стороны соперников. Он победил на туше турка Эмраха Орманоглу и монгола Тюменбилегийн Тювшинтулгу, а в полуфинале за явным преимуществом выиграл у японца Тосихиро Хасэгавы. Обладателю Кубка мира 2020 года предстояло сразиться за золото с американцем Дэйтоном Фиксом, который свои четыре схватки тоже закончил досрочно.

Два борца достаточно давно в последний раз встречались на ковре — шесть лет назад Магомедов оказался сильнее на чемпионате мира среди кадетов. В новом поединке между ними россиянин сразу обозначил своё преимущество, но его активные приёмы поначалу не находили отражения в счёте — два присуждённых Магомедову очка были отменены после видеоповтора. Фикс затем был наказан за пассивность, но к перерыву он повёл благодаря выталкиванию за ковёр.

Во втором периоде американец снова был оштрафован за отсутствие активных действий, после чего Магомедов предпринял попытку увеличить отрыв. Ему удалось удержать Фикса и бросить его на ковёр, а затем уйти в глухую оборону, из которой россиянин не выходил, пока не был объявлен первым победителем чемпионата мира — 2021.

Бронзовая добавка

 

В двух других категориях российские борцы оказались участниками утешительных турниров. В весе до 74 кг сборной России не хватало олимпийского чемпиона в этой дисциплине Заурбека Сидакова. Его заменил бронзовый призёр чемпионата Европы Тимур Бижоев. Представитель Кабардино-Балкарии неплохо начал выступление в Осло и пробился в четвертьфинал, не потеряв ни одного балла. Он лидировал и в поединке с выступающим за Словакию Таймуразом Салказановым, но потерпел обидное поражение. Бижоев вёл со счётом 2:1 во втором периоде, и за 1,8 секунды до конца бывший россиянин вытолкнул его с ковра и заработал ещё один балл. Салказанов одержал победу по последнему действию.

Бижоеву оставалось бороться за бронзу с грузином Автандилом Кенчадзе, который в 2018 году стал вторым на чемпионате мира. Поединок между ними получился невероятно зрелищным. После первого периода Кенчадзе повёл со счётом 2:1, а затем заработал ещё четыре очка в контратаке.

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Однако Бижоев совершил невозможное и ответил тремя переворотами подряд, после которых он вышел вперёд, а сопернику даже понадобился врач, чтобы остановить кровотечение. У Кенчадзе было много времени, чтобы отыграться, и он стал ждать нужный момент. Лишь в самой концовке он активизировался и попытался вытолкнуть Бижоева за ковёр, но своей цели так и не достиг — полной стопой россиянин не вышел за пределы круга. Так в копилку сборной России легла первая бронза.

В весе до 86 кг сборную представлял бронзовый призёр Олимпиады в Токио Артур Найфонов. Тогда он потерпел только одно поражение от иранца Хассана Яздани в полуфинале. В Осло жеребьёвка снова свела их на этой же стадии. Взять реванш у серебряного призёра Игр у россиянина не получилось — Яздани снова оказался гораздо мощнее и выиграл со счётом 8:2.

Найфонов отправился бороться за свою вторую бронзу чемпионата мира с казахстанцем Азаматом Даулетбековым. Они провели напряжённую схватку, которая не изобиловала красивыми приёмами. Россиянин старался вести бой, и судьи отметили его старания, дважды наказав его соперника за недостаток активности. Найфонов выиграл со счётом 3:0 и принёс сборной третью медаль чемпионата мира в Осло.

Ещё два финала

 

Ещё четыре российских борца обеспечили себе поединки за медали, причём двое в понедельник сразятся за золото, а двое — за бронзу. В финал олимпийской категории до 65 кг пробился действующий чемпион Европы Загир Шахиев. Он спокойно шёл вверх по турнирной сетке, пока не повстречался в последнем поединке с монголом Тумур-Очиром Тулгой. Их бой закончился равным счётом, и последнее действие совершил именно Тулга, однако Шахиев всё-таки одержал победу благодаря качеству приёмов. Россиянину осталось побороться в Осло только с иранцем Амиром Яздани, родственником Хассана Яздани.

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Противостояние России и Ирана состоится и в весе до 92 кг. В нём сборную представляет Магомед Курбанов. Так совпало, что для выхода в финал ему приходилось сражаться только с земляками из Дагестана, которые переехали в другие страны. Чемпион Европы оказался сильнее и выступающего за Белоруссию Омаргаджи Магомедова, и представителя Азербайджана Османа Нурмагомедова. В финале Курбанов поспорит с Камраном Гасемпуром, который сотворил одну из главных сенсаций воскресенья — победил двукратного чемпиона мира из США Джейдена Кокса.

В весе до 57 кг выступление Абубакара Муталиева получилось совсем коротким. Уже на второй минуте своего первого поединка с американцем Томасом Гилманом он оказался на лопатках, хотя ранее дважды побеждал этого соперника. К счастью для уроженца Дагестана, Гилман затем дошёл до финала и отправил всех своих оппонентов в турнир за бронзу. Там Муталиева первым делом будет ждать представляющий Северную Македонию Владимир Егоров из Якутии.

Ещё одно российско-американское противостояние также завершилось в пользу представителя США. Легендарный четырёхкратный чемпион мира Джордан Берроуз пошёл на повышение и заявился в весовую категорию до 79 кг, где в четвертьфинале с ним встретился осетинский борец Радик Валиев. Поначалу россиянин имел преимущество над олимпийским чемпионом 2012 года и закончил первый период в свою пользу, но затем Берроуз набрал семь очков подряд. Он затем легко пробился в поединок за золото, оставив Валиеву шанс оказаться на пьедестале почёта.

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