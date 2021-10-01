Мамиашвили заявил, что ФСБР не будет штрафовать борцов сборной за снятие с рейса

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что российские борцы, которых сняли с рейса, не будут подвергнуты дисциплинарным санкциям.

«Да нет, ну о каких штрафах может идти речь. Это наша недоработка, всё должно быть на ненавязчивом контроле», — цитирует РИА Новости Мамиашвили.

Сборная России по вольной борьбе летела в Осло для участия в чемпионате мира. Тренера команды Дзамболата Тедеева и борцов сборной Абдулрашида Садулаева, Тимура Бижоева, Евгения Жербаева и Абасгаджи Магомедова сняли с рейса за несоблюдение масочного режима в амстердамском аэропорту Схипхол.

Чемпионат мира по борьбе пройдёт с 2 по 8 октября.

Ранее в Госдуме отреагировали на снятие российских борцов с рейса.