В Госдуме отреагировали на снятие российских борцов с рейса

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Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала снятие с рейса сборной России по вольной борьбе, которая летела в Осло на чемпионат мира.
В Госдуме отреагировали на снятие российских борцов с рейса
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Здесь не нужно психовать и возмущаться. Будем честны: даже в России не каждый человек носит маски. Есть правила, в Европе они очень жёсткие. Мы заранее знаем эти правила и должны их соблюдать», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, политики в данной ситуации нет.

«В чём проблема надеть маску? Тем более если ты атлет и летишь на турнир. Ты первым должен соблюдать все правила! Они созданы для вашей же безопасности. Иначе это просто безалаберность», — сказала она.

Чемпионат мира по борьбе пройдёт с 2 по 8 октября.

Ранее сообщалось, что тренера Дзамболата Тедеева и борцов сборной России Абдулрашида Садулаева, Тимура Бижоева, Евгения Жербаева и Абасгаджи Магомедова сняли с рейса за несоблюдение масочного режима.

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