«Матч ТВ»: тренера и борцов сборной России сняли с рейса за несоблюдение масочного режима

Главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева и нескольких спортсменов команды сняли с самолёта, который отправлялся на чемпионат мира в Осло.

Как сообщает «Матч ТВ», при пересадке в Амстердаме специалиста и борцов сняли с рейса из-за несоблюдения масочного режима.

Помимо тренера, в самолёт не пустили двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, Тимура Бижоева (весовая категория до 74 кг), Евгения Жербаева (до 70 кг) и Абасгаджи Магомедова (до 61 кг).

В итоге спортсмены провели ночь в аэропорту Амстердама, но утром команда всё же смогла вылететь в Осло.

Чемпионат мира по борьбе пройдёт со 2 по 8 октября.

Ранее тренер сборной России по вольной борьбе выразил негодование из-за размера премий олимпийцев.