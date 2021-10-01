«Матч ТВ»: тренера и борцов сборной России сняли с рейса за несоблюдение масочного режима
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- РИА Новости
Как сообщает «Матч ТВ», при пересадке в Амстердаме специалиста и борцов сняли с рейса из-за несоблюдения масочного режима.
Помимо тренера, в самолёт не пустили двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, Тимура Бижоева (весовая категория до 74 кг), Евгения Жербаева (до 70 кг) и Абасгаджи Магомедова (до 61 кг).
В итоге спортсмены провели ночь в аэропорту Амстердама, но утром команда всё же смогла вылететь в Осло.
Чемпионат мира по борьбе пройдёт со 2 по 8 октября.
Ранее тренер сборной России по вольной борьбе выразил негодование из-за размера премий олимпийцев.