Тренер сборной России по вольной борьбе выразил негодование размером премий олимпийцев

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказал своё недовольство размером государственных премий за олимпийское золото.

«Олимпийское золото в России стоит сейчас $56 тыс. Даже среди республик бывшего СССР мы на последнем месте. Грузия, Узбекистан и Азербайджан платят больше! А мы на последнем месте. Что мы делаем, ребята? Мы упали куда? Если результат показали, то простимулируйте его, меценату поручите, он с удовольствием это сделает. Мы — спортивная держава, почему мы своих героев не ценим? Олимпийцев своих, тренеров? Вот мы видим, их цена какая. Это обидно. Если ты иностранец, тебе платят $10 тыс. и выше в месяц, а если не иностранец, а результат показываешь, платят не больше 130 тыс. рублей в месяц. Удивительно это, кто такие решения принимает?» — цитирует Тедеева «Спорт-Экспресс».

Сборная России по вольной борьбе завоевала на Олимпиаде в Токио четыре медали, из которых три — золотые.

Ранее украинский боксёр Редкач заявил, что ему предложили гражданство РФ за $500 тыс.