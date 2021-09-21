Тренер сборной России по вольной борьбе выразил негодование размером премий олимпийцев

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказал своё недовольство размером государственных премий за олимпийское золото.
Тренер сборной России по вольной борьбе выразил негодование размером премий олимпийцев
  • РИА Новости

«Олимпийское золото в России стоит сейчас $56 тыс. Даже среди республик бывшего СССР мы на последнем месте. Грузия, Узбекистан и Азербайджан платят больше! А мы на последнем месте. Что мы делаем, ребята? Мы упали куда? Если результат показали, то простимулируйте его, меценату поручите, он с удовольствием это сделает. Мы — спортивная держава, почему мы своих героев не ценим? Олимпийцев своих, тренеров? Вот мы видим, их цена какая. Это обидно. Если ты иностранец, тебе платят $10 тыс. и выше в месяц, а если не иностранец, а результат показываешь, платят не больше 130 тыс. рублей в месяц. Удивительно это, кто такие решения принимает?» — цитирует Тедеева «Спорт-Экспресс».

Сборная России по вольной борьбе завоевала на Олимпиаде в Токио четыре медали, из которых три — золотые.

Ранее украинский боксёр Редкач заявил, что ему предложили гражданство РФ за $500 тыс.

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