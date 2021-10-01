Мамиашвили прокомментировал ситуацию со снятием российских борцов с рейса

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на новость о снятии российских спортсменов с рейса по пути на чемпионат мира в Осло.

«Внятного ничего не могу сказать. Я уже сутки нахожусь в Осло, у нас в федерации большое совещание. Знаю, что те, кто был снят с самолёта, утром вылетают в Осло. Я эту информацию знаю со слов главного тренера», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

Чемпионат мира по борьбе пройдёт с 2 по 8 октября.

Ранее сообщалось, что тренера Дзамболата Тедеева и борцов сборной России Абдулрашида Садулаева, Тимура Бижоева, Евгения Жербаева и Абасгаджи Магомедова сняли с рейса за несоблюдение масочного режима.