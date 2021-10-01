Мамиашвили прокомментировал ситуацию со снятием российских борцов с рейса
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- РИА Новости
«Внятного ничего не могу сказать. Я уже сутки нахожусь в Осло, у нас в федерации большое совещание. Знаю, что те, кто был снят с самолёта, утром вылетают в Осло. Я эту информацию знаю со слов главного тренера», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».
Чемпионат мира по борьбе пройдёт с 2 по 8 октября.
Ранее сообщалось, что тренера Дзамболата Тедеева и борцов сборной России Абдулрашида Садулаева, Тимура Бижоева, Евгения Жербаева и Абасгаджи Магомедова сняли с рейса за несоблюдение масочного режима.