Мамиашвили прокомментировал ситуацию со снятием российских борцов с рейса

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на новость о снятии российских спортсменов с рейса по пути на чемпионат мира в Осло.
Мамиашвили прокомментировал ситуацию со снятием российских борцов с рейса
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Внятного ничего не могу сказать. Я уже сутки нахожусь в Осло, у нас в федерации большое совещание. Знаю, что те, кто был снят с самолёта, утром вылетают в Осло. Я эту информацию знаю со слов главного тренера», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

Чемпионат мира по борьбе пройдёт с 2 по 8 октября.

Ранее сообщалось, что тренера Дзамболата Тедеева и борцов сборной России Абдулрашида Садулаева, Тимура Бижоева, Евгения Жербаева и Абасгаджи Магомедова сняли с рейса за несоблюдение масочного режима.

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