«Повода не было, все местные были без масок вообще»: почему сборную России по вольной борьбе сняли с рейса в Амстердаме

Члены сборной России по вольной борьбе были сняты с рейса в Амстердаме по причине несоблюдения масочного режима. Покинуть самолёт и провести ночь в аэропорту Схипхол пришлось главному тренеру Дзамболату Тедееву, двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву, а также Тимуру Бижоеву, Евгению Жербаеву и Абасгаджи Магомедову. Позднее они добрались до Осло, где с 2 по 10 октября должен пройти чемпионат мира. По мнению главы федерации Михаила Мамиашвили, инцидент поможет команде стать сильнее.

Сборная России по вольной борьбе отправилась в Осло на чемпионат мира, который должен пройти с 2 по 10 октября. Однако половине команды пришлось задержаться на день в Амстердаме, где была запланирована пересадка. Спортсменов и их наставника сняли с рейса якобы из-за несоблюдения масочного режима.

Покинуть самолёт попросили главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева и двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, который был знаменосцем национальной команды на закрытии Олимпийских игр 2020 года в Токио. Вместе с ними были сняты с рейса Тимур Бижоев (весовая категория до 74 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг) и Абасгаджи Магомедов (до 61 кг).

«Полицейские сказали, чтобы половина наших спортсменов просто вышла. Они не объяснили, в чём проблема и чего хотят. Что-то говорили, мы даже их не понимали. Среди нас оказался журналист, который понимал. Нам сказали дать паспорта, ребята их дали. Их вывели, я тоже вышел к ним. Потом нам начали объяснять, что якобы была приспущена маска, из-за этого просят выйти. Это произошло на ровном месте, повода не было. Все местные были без масок вообще. А нам такие требования предъявили, и мы были вынуждены подчиниться, потому что мы законопослушные люди. Что нам оставалось делать? Мы сделали, что они просили: остались там», — приводит слова Тадеева «Матч ТВ».

На видео, которое опубликовал блогер Исрафил Исрафилов, показано, как команда покидает зону посадки в сопровождении сотрудников полиции, при этом с иронией реагируя на ситуацию.

«Я думаю, чем сложнее условия нам создают, тем сильнее мы будем. Нас это закалит. Тем лучше мы будем выступать, бороться», — философски прокомментировал произошедшее Тедеев.

В итоге сборная России по вольной борьбе провела ночь в аэропорту Схипхол и на следующий день уже без проблем добралась до Осло. По прибытии главный тренер прояснил детали произошедшего накануне.

«Отмечу, что из самолёта мы выходили под одобрительные реплики пассажиров в адрес стюардесс и спецслужб — «вывели, молодцы». Это откуда ненависть такая? А как из самолёта вышли, там уже 40 человек с пистолетами и электрошокерами стоят. Но мы ведь спокойно вышли, ни с кем бороться не пытались, и откуда 40 человек с оружием в руках, если это только не спровоцированная акция?» — цитирует Тедеева ТАСС.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили выразил удивление, что по итогам происшествия полиция не составила никаких протоколов и не предоставила объяснений, почему спортсменов всё-таки сняли с рейса.

«Пусть это будет нашей самой большой проблемой. Главное, что команда полным составом летит на чемпионат мира», — приводит РИА Новости слова Мамиашвили.

Депутат Госдумы Светлана Журова уверена, что ситуация могла быть не столь однозначной. Олимпийская чемпионка призвала не искать в сложившейся ситуации политического контекста.

«Здесь не нужно психовать и возмущаться. Будем честны, даже в России не каждый человек носит маску. Есть правила, в Европе они очень жёсткие. Мы заранее знаем эти правила и должны их соблюдать. Политики здесь никакой нет. В чём проблема — надеть маску и полететь? Тем более если ты спортсмен и летишь на соревнования. Ты первым должен соблюдать все антиковидные правила! Они созданы для вашей же безопасности. Иначе это просто безалаберность», — сказала Журова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Надо отметить, что в аэропорту Схипхол с 25 сентября действуют достаточно противоречивые антиковидные меры. На первый взгляд, они были ослаблены: от пассажиров больше не требуется ношение маски на всей территории воздушного вокзала. Однако с момента сканирования посадочного талона до посадки в самолёт средства защиты снимать категорически нельзя. А пассажирам, которые приземлились в Схипхоле, необходимо быть в маске, пока они не пройдут процедуру выдачи багажа.

Российские спортсмены не в первый раз попадают в неприятную ситуацию из-за несоблюдения масочного режима. В январе 2021 года женская команда по лыжным гонкам была оштрафована на 250 швейцарских франков за нарушение антиковидных правил на «Тур де Ски». Девушек даже могли лишить аккредитаций, но столь сурово поступать не стали.

Согласно антиковидным мерам спортсмены обязаны были носить маску во время прибытия на стадион и надевать её снова после финиша гонок. Однако лидер сборной России Наталья Непряева была замечена без средств защиты, когда покидала арену в швейцарском Валь-Мюстаир.