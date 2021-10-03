Лучший в своём деле: мотогонщик Лагута стал первым российским чемпионом мира по спидвею

30-летний Артём Лагута стал первым в истории российским мотогонщиком, выигравшим чемпионат мира по спидвею. В напряжённой борьбе он одержал победу в общем зачёте над триумфатором двух последних сезонов Бартошем Змарзликом из Польши. Ещё один отечественный спортсмен, Эмиль Сайфутдинов, в третий раз выиграл бронзу мирового первенства.

Российский мотогонщик Артём Лагута отпраздновал историческую победу. Он стал первым отечественным чемпионом мира по спидвею — гонкам на мотоцикле по кольцевому треку с гаревым покрытием. Также на пьедестал почёта по итогам 11 этапов Гран-при поднялся Эмиль Сайфутдинов, в третий раз ставший бронзовым призёром турнира.

Соревнования по спидвею имеют практически вековую историю, а чемпионат мира в этом популярном во многих странах виде мотогонок разыгрывается с 1936 года — дольше, чем, например, в «Формуле-1». С начала 1960-х в заездах по спидвею стали участвовать советские спортсмены, а в 1964 и 1965 годах Игорь Плеханов становился серебряным призёром мирового первенства.

С тех пор подобных успехов в классических гонках по гаревой поверхности больше не было. В СССР и в России популярность снискал ледовый спидвей, где отечественные спортсмены уже много лет не знают равных, а проявить себя в самой престижной дисциплине удавалось единицам. Возвращение на подиум состоялось только в XXI веке. В 2009 году Сайфутдинов сотворил настоящую сенсацию, когда стал сначала самым молодым постоянным участником Гран-при, а затем и победителем отдельного этапа. Тот сезон Эмиль закончил на третьем месте, а в 2019-м повторил свой успех.

В последние годы в число главных действующих лиц мирового спидвея вошёл и Лагута. Уроженец Приморского края ещё в 2011 году дебютировал в розыгрыше чемпионата мира, а с 2018-го регулярно боролся за титул. В прошлом сезоне Лагута отпраздновал свою первую победу на этапе и занял седьмое место в общем зачёте, а также вместе с Сайфутдиновым в третий раз подряд стал чемпионом мира в командных соревнованиях.

В этом году розыгрыш чемпионата мира состоял из 11 этапов Гран-при, проходивших в пяти странах. Россияне успешно начали сезон: Сайфутдинов занял второе место в стартовой гонке и дважды был четвёртым, а Лагута выиграл один из двух этапов в Праге, а затем стал вторым и третьим во Вроцлаве. Однако затем общий зачёт возглавил победитель двух последних чемпионатов мира Бартош Змарзлик из Польши. Он выиграл три домашних этапа подряд, пока его серию не прервал Лагута.

Вся вторая половина сезона прошла под знаком борьбы этих двух гонщиков. Они стали делить первое и второе места между собой, и чаще в их личном споре верх брал россиянин. Лагута выиграл домашний этап в Тольятти и оказался быстрее в датском Войенсе. Перед финальным сдвоенным этапом в польском Торуне двух спортсменов разделяло всего одно очко в общем зачёте.

Очередные домашние соревнования начались для Змарзлика неудачно: он не сумел пробиться в финал, куда выходят четыре лучших участника, и получил очки лишь за пятое место. Лагута же отпраздновал третью победу подряд и пятую за сезон. Таким образом, с девятиочковым преимуществом в последний день соревнований ему было достаточно пробиться в финал или даже стать пятым.

С этой задачей Лагута справился, хотя в предварительных заездах он выступал не слишком удачно и рисковал досрочно закончить борьбу. В полуфинальном заезде он встретился со Змарзликом, и они вдвоём прошли дальше, что позволило российскому гонщику стать чемпионом мира. В финале поляк одержал утешительную победу, а Лагута финишировал четвёртым, что не мешало ему завоевать долгожданный титул.

«Сложно объяснить, что я чувствую. Я горжусь тем, что стал первым чемпионом мира из своей страны. Сегодня прекрасный день. Всё сложилось хорошо, и я очень счастлив. В первых трёх заездах у мотоцикла были проблемы со стартовой скоростью. В четвёртом я стартовал из четвёртых ворот и понимал, что если не выиграю, то не пробьюсь в полуфинал. Я это понимал, и в моей голове были исключительно мысли о победе. В полуфинале Бартош стартовал из первых ворот, я — из третьих. Мне нужен был хороший старт, и у меня получилось», — прокомментировал свой успех Лагута.

Россиянин также выразил надежду продолжить борьбу со своим основным соперником, который упустил шанс выиграть чемпионат мира три раза подряд. По словам Лагуты, польский гонщик станет только лучше в следующем году.

«Чтобы победить Бартоша, нужно быть сильным. Я знаю, что в ближайшие несколько сезонов он будет таким же сильным (соперником. — RT). Я приложил немало усилий, чтобы быть сильнее в этом году, поскольку понимал, что в будущем Бартош не отступит», — добавил россиянин.