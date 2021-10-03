Российский мотогонщик Лагута победил на чемпионате мира по спидвею

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Россиянин Артём Лагута одержал победу на чемпионате мира по спидвею 2021 года.
Российский мотогонщик Лагута победил на чемпионате мира по спидвею
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30-летний россиянин выиграл пять этапов чемпионата, в том числе старты в Тольятти. Лагута на предпоследнем этапе занял первое место, на последнем — стал четвёртым.

Мотогонщик из Приморского края в общем зачёте набрал 192 очка. Второе место занял Бартош Змарзлик (189) из Польши, третье — ещё один представитель России, Эмиль Сайфутдинов (149).

Два заключительных этапа мирового первенства прошли в польском городе Торунь.

Ранее сообщалось, что британский пилот команды «Формулы-1» Mercedes Льюис Хэмилтон поделился мыслями о завершении карьеры.

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