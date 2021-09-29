Хэмилтон признался, что часто думает о завершении карьеры

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Британский пилот команды «Формулы-1» Mercedes Льюис Хэмилтон поделился мыслями о завершении карьеры.
Хэмилтон признался, что часто думает о завершении карьеры
  • Reuters

«Я часто думаю об этом. За последние четыре или пять лет было много случаев, когда я не знал, действительно ли хочу продолжать тренироваться за счёт своей личной жизни. Ведь есть и другие вещи, которые я люблю», — цитирует Хэмилтона Sky Sport Italia.

Он отметил, что в жизни есть много вещей, которые он хотел бы попробовать. Хэмилтон считает, что работа за рулём будет лишь небольшой частью его жизни.

«Времени, чтобы оставить всё это, будет ещё предостаточно. А пока я по-прежнему голоден», — добавил Хэмилтон.

Ранее Хэмилтон поблагодарил команду за помощь в победе на Гран-при России.

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