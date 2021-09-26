Хэмилтон поблагодарил команду за помощь в победе на Гран-при России

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон заявил, что не был уверен, что победит на Гран-при России «Формулы-1».
Хэмилтон поблагодарил команду за помощь в победе на Гран-при России
  • Reuters

«Большое спасибо фанатам здесь. Чтобы дойти до 100 побед, потребовалось много времени, я даже не был уверен, что это произойдёт. Ландо проделал такую потрясающую работу. Я невероятно благодарен команде», — цитирует Хэмилтона ТАСС.

Гонка прошла на трассе «Сочи Автодром». Хэмилтон одержал 100-ю победу в «Формуле-1».

Российский пилот Haas Никита Мазепин занял 18-е место. Его партнёр по команде Мик Шумахер не смог финишировать в гонке.

Ранее Мазепин назвал гонку в Сочи самой интересной в истории Гран-при России «Формулы-1».

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