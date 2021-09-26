Джовинацци заявил, что проводил этап Гран-при «Формулы-1» в Сочи без радиосвязи
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«Гонка Гран-при России получилась богатой на события. Уже во втором повороте после столкновения я потерял несколько позиций. На первом круге у меня перестала работать радиосвязь, потому я не мог общаться с командой. Сложная гонка, особенно последние её круги, когда начался дождь, а я не мог сказать инженерам о пит-стопе. Но доволен результатом команды, с нетерпением ожидаю Гран-при Турции», — цитирует слова Джовинацци пресс-служба Alfa Romeo.
Итальянский пилот завершил гонку на 16-й позиции.
Ранее Мазепин заявил, что допустил ошибку на Гран-при России.