Джовинацци заявил, что проводил этап Гран-при «Формулы-1» в Сочи без радиосвязи

Гонщик Alfa Romeo Антонио Джовинацци подвёл итоги гонки ВТБ Гран-при России «Формулы-1».

«Гонка Гран-при России получилась богатой на события. Уже во втором повороте после столкновения я потерял несколько позиций. На первом круге у меня перестала работать радиосвязь, потому я не мог общаться с командой. Сложная гонка, особенно последние её круги, когда начался дождь, а я не мог сказать инженерам о пит-стопе. Но доволен результатом команды, с нетерпением ожидаю Гран-при Турции», — цитирует слова Джовинацци пресс-служба Alfa Romeo.

Итальянский пилот завершил гонку на 16-й позиции.

Ранее Мазепин заявил, что допустил ошибку на Гран-при России.