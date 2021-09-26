Мазепин заявил, что допустил ошибку на Гран-при России

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Российский пилот команды Haas Никита Мазепин прокомментировал результаты Гран-при России «Формулы-1».
Мазепин заявил, что допустил ошибку на Гран-при России
  • РИА Новости

«После того как мы совершили пит-стоп и выехали на шинах хард, я продолжал стараться удерживать машины позади, но меня обогнали, а потом я заблокировал колесо. К сожалению, если ты блокируешь шины хард, то они уже не восстанавливаются», — цитирует Мазепина пресс-служба команды.

Он добавил, что гонка была богатой на события. 22-летний Мазепин сообщил, что старался удержать позади себя более быстрые машины соперников.

«Я грамотно использовал заряд батареи и думаю, что хорошо справился», — сказал он.

По его мнению, техники команды приняли верное решение о переходе на промежуточные шины.

Российский пилот Haas Никита Мазепин занял 18-е место. Его партнёр по команде Мик Шумахер не смог финишировать в гонке.

Ранее Мазепин назвал гонку в Сочи самой интересной в истории Гран-при России «Формулы-1».

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