Глава ВТБ рассказал, что будет с «Сочи Автодромом» после потери этапа «Формулы-1»

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Глава ВТБ Андрей Костин ответил на вопрос, что будет с «Сочи Автодромом» после потери этапа «Формулы-1».
Глава ВТБ рассказал, что будет с «Сочи Автодромом» после потери этапа «Формулы-1»
  • © РИА Новости

«Мы очень много говорили с руководством «Сириуса» и Международной автомобильной федерации относительно того, как мы можем использовать эту площадку для развития автоспорта. И у нас очень много идей. В мире много других турниров, поэтому эта площадка никуда не денется», — приводит слова Костина ТАСС.

Глава ВТБ не исключил вероятности модификации автодрома, улучшающей его качество и вписывание в инфраструктуру Сочи.

«В целом здесь будет развиваться автоспорт, особенно нацеленный на молодёжь», — добавил он.

Напомним, что с 2023 года Гран-при России «Формулы-1» будет проводиться на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в России.

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