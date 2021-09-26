Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в России
- Reuters
Вторым финишировал Макс Ферстаппен из Red Bull. Третье место занял Карлос Сайнс из Ferrari.
Российский пилот Haas Никита Мазепин занял 18-е место. Его партнёр по команде Мик Шумахер не смог финишировать в гонке.
Хэмилтон одержал 100-ю победу в «Формуле-1».
Гонка прошла на трассе «Сочи Автодром».
Ранее пилот McLaren Ландо Норрис, победивший в квалификации Гран-при России «Формулы-1», признался, что трасса «Сочи Автодром» является единственной, на которой он не хотел бы стартовать с первой позиции.