Пилот команды МсLaren Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в России.

Вторым финишировал Макс Ферстаппен из Red Bull. Третье место занял Карлос Сайнс из Ferrari.

Российский пилот Haas Никита Мазепин занял 18-е место. Его партнёр по команде Мик Шумахер не смог финишировать в гонке.

Хэмилтон одержал 100-ю победу в «Формуле-1».

Гонка прошла на трассе «Сочи Автодром».

Ранее пилот McLaren Ландо Норрис, победивший в квалификации Гран-при России «Формулы-1», признался, что трасса «Сочи Автодром» является единственной, на которой он не хотел бы стартовать с первой позиции.