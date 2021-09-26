Норрис заявил, что не хотел бы стартовать с поула гонки Гран-при России

Пилот McLaren Ландо Норрис, победивший в квалификации Гран-при России «Формулы-1», признался, что трасса «Сочи Автодром» является единственной, на которой он не хотел бы стартовать с первой позиции.

«У меня совершенно потрясающие чувства, несмотря на то что этот поул может стать первым, а может, и единственным. Признаюсь, это единственное место, где я не хотел бы завоёвывать поул-позицию. Особенно если вспомнить, какой прямой спуск здесь предшествует повороту», — цитирует Норриса пресс-служба «Формулы-1».

При этом пилот отметил, что счастлив, что занимает лучшую позицию.

Старт гонки Гран-при России запланирован на 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят посадил оливковое дерево в орнитологическом парке в Сочи на Гран-при России.