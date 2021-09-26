Этап «Формулы-1» под Санкт-Петербургом будет проводиться в июне

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что после переноса Гран-при России «Формулы-1» с «Сочи Автодрома» на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области сроки проведения Гран-при России будут изменены.

«В проведении Гран-при в Петербурге есть свои преимущества: крупный город, который близок к Европе, потому стоит ожидать притока гостей. Сам Питер, особенно учитывая, что гонка, скорее всего, будет перенесена на июнь, на период белых ночей, — это большой культурный центр. Трасса находится за городом, придётся досоздавать инфраструктуру. Однако для меня важно, чтобы при этом Сочи оставался центром автоспорта», — цитирует слова Костина ТАСС.

В 2021 году Гран-при России проходил в Сочи с 24 по 26 сентября.

Ранее Джовинацци заявил, что проводил этап Гран-при «Формулы-1» в Сочи без радиосвязи.