Этап «Формулы-1» под Санкт-Петербургом будет проводиться в июне
- РИА Новости
«В проведении Гран-при в Петербурге есть свои преимущества: крупный город, который близок к Европе, потому стоит ожидать притока гостей. Сам Питер, особенно учитывая, что гонка, скорее всего, будет перенесена на июнь, на период белых ночей, — это большой культурный центр. Трасса находится за городом, придётся досоздавать инфраструктуру. Однако для меня важно, чтобы при этом Сочи оставался центром автоспорта», — цитирует слова Костина ТАСС.
В 2021 году Гран-при России проходил в Сочи с 24 по 26 сентября.
Ранее Джовинацци заявил, что проводил этап Гран-при «Формулы-1» в Сочи без радиосвязи.